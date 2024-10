MATI ILISSON Vaesust ringi jagades rikkaks ei saa

Ajakirjanikele ei jäänud märkamata, et volituste saamisel keskendusin oma sõnavõtus üldisematele teemadele ja suure plaaniga seonduvale. Tegin seda teadlikult, sest samamoodi jätkates me kaugele ei purjeta. Või kasutades Toomas Hendrik Ilvese väljendit: mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.

Vaatame siis tänast olukorda lähemalt. On ju kõigile teada, et majanduses ei ole olukord kiita, meid ootavad ees maksutõusud ja keerulisemaks läheb kõigil. Vallal oli raske juba varem. Viimasel kahel aastal oli päästerõngaks vara müük. Nüüdseks on varad enamuses realiseeritud, samas ka vallaasutuste eelarve õhukeseks lihvitud. Aastaid on tegeldud üksikküsimustega, valdkondade terviklik käsitlemine oli pea olematu. Arenguks vajalikud reformid või ümberkorraldused ei olnud teemaks, sest vallavalitsuse tippjuhtidel sisuliselt puudus strateegilise juhtimise kompetents. Või lihtsalt ei soovitud midagi ette võtta? Samuti ei ole ühinemise järel suudetud vallas luua ühtsust ja paljud piirkonnad tunnevad, et neile on liiga tehtud.