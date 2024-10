Jaak Jõerüüt: praegused riigikogulased ei saaks Eesti iseseisvuse taastamisega hakkama

80 protsenti ühiskonnauuringute instituudi tellitud küsitlusele vastajatest nõustus seisukohaga, et paljud inimesed tunnetavad valitsust vaenlasena, kes kurnab rahvast, ja 70 protsenti tajub seda isiklikult. Kuigi valitsus ei võrdu riik, kas see osa inimestest, kes tunneb, et valitsus neid kurnab, on nõus Eestit vajadusel kaitsma?

Nurin, et valitsus teeb midagi valesti, on üks asi, pealegi üsna loomulik, kui vaadata suuremas mõõtkavas, see tähendab ajalooliselt ja maateaduslikult. Riigi kaitsmise valmidus siis, kui häda juba käes, on teistsugune olukord. Kui reaalsed igapäevamured käes, on istuv valitsus loomulikult reaalne objekt, keda nuhelda.