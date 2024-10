Puulehed pole veel kollasedki, aga jäähallis laiub uisutajate rõõmuks liuväli

Neljapäeva pärastlõunal sai halli liuväli veel viimast lihvi – nagu mullu, saadi jää valmis oktoobris. "Me oleme katse-eksitusmeetodil proovinud nii ja naa seda avamise kuupäeva sättida. Tehniliselt on see kõige varasem aeg, arvestades, et septembri keskel käisid ju inimesed rannas veel," rääkis Elken, viidates tänavusele erakordselt soojale septembrikuule.

Nagu Elken ütles, oli võetud seisukoht, et nii kui esimene paras ilm jää tegemiseks tuleb, lülitatakse külmamasinad sisse. "Eks see pikem jäähallihooaeg rahaliselt natuke kulukam ole, sest see sõltub ju elektri hinnast ka. Loodame, et elektri hind väga hulluks ei lähe," kõneles ta. "Sportlastel on ju ikka see põhimõte, et kui sa teed, teed maksimumi, või siis ei tee üldse. Pole mõtet nalja teha, et paar kuud teed trenni."