Viljandimaal tehakse palju põnevat ja Sakala Facebooki-postituse kommentaarium ootab, et kõike seda ka välja pakutaks. Siinjuures võiks eestlasliku tagasihoidlikkuse kõrvale jätta ja ettevõtjad võiksid ka ise end välja pakkuda, kui see kellelgi teisel pole pähe turgatanud. Et oodatud on konkreetsest tooted või teenused, teavadki vahest ettevõtjad ise kõige paremini, mis nende tegemistest viimase kahe aasta raami mahub. Oleks ju päris huvitav teada saada, mis nägu Viljandimaa ettevõtlusmaastik praegu on.