Populaarne toidukoht hakkab pärast pausi jälle lõunabufeed pakkuma

"Suvel kuivas klientuur kokku ja lisaks andis tunda personaliprobleem, aga nüüd oleme endale uued inimesed leidnud," lausus hotelli finantsjuht Aivar Talvet ning nentis, et Viljandis leidub inimesi, kes sooviksid bufeelõunat ehk siis toidu hulgast endale meeldivat välja valida. "Saime pärast bufee sulgemist tagasisidet, et kliendid on kurvad, ja loodame, et nüüd hakkab paremini minema."