Viljandi Tuleviku ja Nõmme Kalju mängu tulemus tühistati

Nagu ütles Viljandi Tuleviku klubi tegevjuht Rihard Reimaa, kuigi see Eesti jalgpallis tavapärane ei ole, on inimlikke eksimusi ennegi juhtunud. "Ma arvan, et selliseid asju võib üks-kaks korda hooaja jooksul kõrgemates liigades ette tulla. Reeglid on üpris karmid ning protokolli täidab ikkagi inimene," lausus ta ning meenutas seika aastast 2021, kui Tuleviku klubi mängis Premium-liigas ja tema võidumäng tühistati, sest ühte mängijat ei olnud protokolli kantud.