Lõikuspeol kõlab nii ununenud kui uudset muusikat

"Eesti pärimusmuusika keskus seisab elava pärimusmuusika hoidmise ning rahvusliku ja paikkondliku identiteedi edendamise eest," rääkis Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa. "Hea näitena tuleb tänavusel lõikuspeol lavale 15 aastat tagasi noore poisina üleriigilisel võistumängimisel auhinna saanud Paul Neitsov, kes on jäänud siiani kontserdilavadele ja ka pärimusmuusikale truuks. Esimese avaliku rahvalaulukavaga astub aga üles Alika Milova, keda teame rohkem teise muusikažanri esitajana. Kokkuvõttes kannab tänavune lõikuspidu muusika kaudu juurte juurde jõudmise ideed. Meie soov on, et festivali külastajad saaksid nende kahe päeva jooksul kogeda seda kultuurilist mitmekesisust, mis meie ümber elujõudu ilmutab."