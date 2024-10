Viljandist avastatud üllatuskalmistu hämmastas teadlasi veel kord

Kui arheoloog Martin Malve suve lõpus välja tulnud kalmistut uurima asus, sõnas ta, et oleks väga suur üllatus, kui see pärineks täielikult XIX sajandist. Laboris tehtud esimesed uurimised on aga üllatust mitmekordistanud, sest kalmistu on lausa XX sajandist.