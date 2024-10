PRIIT TOOBAL Lastevanemate makstav lasteaia kohatasu osa tuleks järgmisteks aastateks külmutada

Praegu kehtiv töötasu alammäär on 820 eurot, nii et seaduse seatud ülempiiriks on sel aastal 164 eurot lapse kohta kuus. Iga omavalitsuse volikogu otsustab ise, kui suureks lastevanemate kaetava osa määr kujuneb. Samuti on vabad käed otsustada, kas kohatasu omaosalus määratakse summana või seotakse millegi külge, nagu näiteks protsent alampalgast.

Terve hulk omavalitsusi ongi läinud seda teed, et lasteaia kohatasu on seotud mingi protsendiga riigis kehtivast alampalgast. See on otsustajatele omajagu mugav viis: et alampalk igal aastal tõuseb, kasvab ka lastevanemate makstav osa. Tasu suureneb justkui iseenesest, igal aastal ei pea selle suurendamist eraldi otsustama. Sellega loodetakse pääseda ka lastevanemate pahameelest: omaosaluse kasv otsustatakse kusagil mujal alampalga tõstmisega.