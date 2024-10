JUHTKIRI Kas Trepimägi sobib kaasavasse eelarvesse?

Peamine põhjus, miks Trepimägi kaasavasse eelarvesse sobituda ei taha, on väga lihtne: raha. Õigemini selle puudumine. Linnaeelarves ettenähtud 60 000 on liiga vähe, et sellega nii suur töö ära saaks tehtud. Parimal juhul saab selle eest kõpitseda vana treppi, kindlasti aga mitte ehitada uut, nagu praeguses ettepanekus kirjas ja nagu õigupoolest vaja oleks. Täpset hinda ei oska esialgu küll keegi öelda, kuid linnavalitsuse arvutuste järgi läheks see maksma vähemalt 200 000 eurot.