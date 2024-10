Punahirvi kütitakse Eestis sama palju kui põtru

Viljandimaa jahimeeste liidu juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnutsi on punahirv võõrliik, teda kütitakse Mandri-Eestis sel määral, et ta edasi ei leviks. Saartel, kus punahirved teevad põllu- ja metsaomanikele suurt kahju, püütakse nende arvukust vähendada.

Ehkki põtrade küttimismaht on iga aastaga vähenenud, on nende arvukus siiski kahanenud. Priit Vahtramäe sõnutsi oleks jahimehed soovinud küttimismahtu veelgi vähendada, sest palju on hunte, karusid ja ilveseid, kes kõik põdravasikaid murravad, ning seetõttu kipub põtrade arv mõistlikust määrast väiksemaks jääma. Viljandimaal kütitaksegi eeloleval jahihooajal mullusest 70 isendit vähem, 330 põtra. See on Eesti suurim langus.