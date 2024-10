Experdist jäänud tühja pinna täitis Euronics

Nagu ütles Euronicsi jaekaubanduse juht Martin Soom, koliti kauplus Uku keskusesse, et pakkuda klientidele paremat ja mugavamat ostukogemust. Seal on tema hinnangul paremad parkimisvõimalused, sealhulgas ligipääs neile klientidele, kes on kauba e-poest ostnud ning tulevad sellele kauplusesse järele. Soom lisas, et parkimisega ei olnud ka Centrumi keskuses tõrkeid, uues asukohas on see lihtsalt veidi mugavam.