Septembri lõpul jõustus ostu-müügitehing, millega Viljandi soojatootjaks sai Esro asemel Gren. Fotol on (vasakul) Enn Rõigas, kes jääb ettevõtte siinse äri tegevdirektoriks, ja Gren Eesti äride juht Margo Külaots.

Septembri lõpus jõustunud ostu-müügitehingu järel heiskas aktsiaselts Gren Eesti varem Viljandis kaugkütteteenust pakkunud Esro hoovis oma lipu. See oli esimene märk, et siinse piirkonna kaugkütja on vahetunud. Hinnataotlust ei kavatse koha sisse võtnud ettevõte kütteperioodi eel konkurentsiametile esitada.