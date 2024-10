Maksuameti inspektor juhib ühe nädala põhitöö kõrvalt Mulgi valda

"Juhtus see, et püüame raha kokku hoida," selgitas maksu- ja tolliameti juhtivinspektor Kunnar Keres, kes on Mulgi vallavalitsuse liige olnud mitu aastat. "Abivallavanemaid meil praegu ei ole ja nii suudame aastas kuni 100 000 eurot säästa."