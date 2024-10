41 MILJONIT EUROT Riik on kirjutanud korstnasse suurel hulgal petturitelt ja võlgnikelt väljamõistetud raha

Nelja aastaga on bilanss seega enam kui 36 miljoni euro ulatuses negatiivne. Rekord püstitati 2021. aastal, kui seadus muutus ja nõuete sissenõudmise tähtaja piir toodi 30 aastalt 10-le. Siis kanti aastaga maha 39 891 310 eurot. See on raha, mis on jäetud riigile maksmata või on riigilt väljapetetud.