Vallavolikogu ei nõustunud Viljandi spaahotelli mõttest lahti ütlema

Vahetult enne ühel päeval peetud Viljandi valla- ja linnavolikogu istungit said mõlema omavalitsuse poliitikud spaahotelli seniselt ja tõenäoliselt tulevaselt omanikult ühispöördumise, milles nood soovivad lepingu algusaja lükkamist 2027. aasta sügisesse ning leppetrahvi määramata jätmist. Ehkki kummagi istungi päevakorras neid küsimusi ei olnud, sest nendega tutvumiseks jäi liiga vähe aega, kerkis 2019. aastal Aqva Hotelsiga sõlmitud leping vallavolikogus ikkagi üles.

Nimelt olid opositsiooni poliitikud Ülo Tuvi ja Angela Leiaru juba enam kui kuu aega tagasi esitanud eelnõu ettepanekuga leping lõpetada. Nende hinnangul on kokkulepe algusest peale vallale kahjulik ja selle peamine eesmärk on naaberomavalitsuse, Viljandi linna territooriumile spaahotelli püstitamine. Nad nendivad, et lepinguga võetud kohustuse järgi peab vald maksma natuke alla 200 000 euro aastas, ja peavad küsitavat rajahinda 49 eurot tunnis liiga kalliks.