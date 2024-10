Selline vaktsineerimisvõimalus loodi Viljandi haigla infektsioonikontrolli teenistuse õendusjuhi Tiina Tederi sõnul selleks, et pakkuda soovijatele mugavat viisi end viiruste eest kaitsta. "Käes on sügis ning alanud on ka viiruste hooaeg. Praegu on hea aeg vaktsineerida end COVID-i ja gripi vastu," lausus ta.