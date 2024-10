"Projekteerimine on lõppfaasis," ütles vallavanem Dmitri Orav. Ehitusloa väljastamine tähendab tema sõnul, et pärast projekti valmimist ja ekspertiisi on võimalik välja kuulutada ehitushange. Ehitajat on plaanis otsima hakata järgmise aasta alguses. "Siis kuulutame välja hanke ja näeme ära, mis ehituse hind tegelikult tuleb."