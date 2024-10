INTERVJUU Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Madis Timpson: kümne aasta pärast on meil 800 arsti puudu, see on meeletu hulk

Veidi enam kui kuu aega sotsiaalkomisjoni juhtinud Timpson rääkis, et kümne aasta pärast on meil puudu 800 arsti, praegu ei ole aga Tartu ülikooli arstiteaduskonnas isegi mitte kõik õppekohad täidetud. Küsimusele, miks see nii on, tuleks tema sõnul vastust otsida kohe, sest kümne aasta pärast sellega tegelda on lootusetult hilja. Samuti tuleks Tervisekassa süsteemsete probleemide ja puudujääkide lahendamiseks küsida välisekspertide abi, sest ise jääme sellega jänni.