JUHTKIRI Neljast nullini ehk Kes mis tööd teeb?

Viljandimaa omavalitsustes on välja kujunenud tava, et on üks juht ja kaks abijuhti. Just nagu viimastel aastatel Mulgi vallaski oli olnud. Eelmise valimistsükli tavatult suur abivallavanemate arv tulenes ühinemiseelsest kokkuleppest, mitte reaalsest vajadusest. Mulgi uue vallavõimu hiljutine otsus minna edasi äärmisel juhul ühe abivallavanemaga näitab kõige ilmekamalt, kui palju nelja omal ajal tegelikult vaja oli. Ent kas üldse ilma on samuti võimalik hakkama saada?