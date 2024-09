Kes tellis kartelli?

Sada aastat tagasi said kaunis Genfis kokku elektripirni tootjate, teiste seas Osrami, General Electricu ja Philipsi esindajad. Uus turg tahtis jagamist ning ühtlasi oli selgunud, et väljatöötatud elektripirnid võivad rahumeeli põleda 2500 tundi, ja see ei läinud mitte. Löödigi käed, et seatakse pirnides asjad nõnda, et need ei põleks mitte 2500, vaid 1000 tundi. Sellega oli sündinud kartellikokkulepe, mis läks ajalukku Phoebuse kartelli nime all.