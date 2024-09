Eesti esimene riigigümnaasium tähistas 12. sünnipäeva

Küsimusele, kuidas sünnipäevalapsel senised eluaastad möödunud on, vastas Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe, et põhieesmärgiga pakkuda õpilastele kvaliteetset gümnaasiumiharidust kodu juures on hästi hakkama saadud.

"Eks me selles suunas liigume kindlasti edasi," ütles direktor. "Kuigi ajad on justkui rahutud, siis koolielu kohta peab ütlema, et meil on Eestis ja Viljandis ikkagi väga hästi."