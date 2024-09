Muusikapäev toob kaubanduskeskusesse kaks orkestrit

Muusikapäeva egiidi all algab kell 14 Ramsi vabaajakeskuses eakate päeva tähistamine. Üles astuvad Ramsi lasteaia laulu- ja tantsulapsed ning peomeeleolu loob legendaarne Mait Maltis. Kell 17 saab Centrumi kaubanduskeskuses alguses Viljandi muusikakooli orkestrite pidu, millel esinevad Viljandi noorte sümfooniaorkester ja muusikakooli puhkpilliorkester.

Viljandi noorte sümfooniaorkester on Viljandi muusikakooli kollektiiv, mille tegemistest võtavad osa vanema astme õpilased, vilistlased ja mitu õpetajat. Viljandi muusikakooli puhkpilliorkester on pälvinud auhinnalisi kohti erinevatel konkurssidel. Eelmisel aastal sai vanema astme puhkpilliorkester Helmut Orusaare nimelisel noorteorkestrite konkursil grand prix’ ning noorema astme puhkpilliorkester hõbediplomi. Kahel korral on pälvinud orkester Eesti kooriühingult aasta puhkpilliorkestri tiitli.