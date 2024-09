Hundid on talunikul tänavu ära söönud üle 20 vasika

Soomaal lihaveiseid pidav Kihusalu talu peremees Tiit Soa on nördinud, sest sel aastal on hundid tema karjadest rohkem kui 20 vasikat ära söönud ja mitut vigastanud. Hunte on tema meelest Eestis liiga palju ja neil napib metsas toitu. Seda, et neid on meil juba kaks aastat ülemäära olnud, tunnistab ka hundiuurija Peep Männil.