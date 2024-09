Hellalt hundiga rääkinud pühakut austatakse surmapäeval kontserdiga

Viljandi Jaani kiriku kohal on kunagi asetsenud frantsisklaste kloostri kirik. Tänapäeval viitab sellele kirikuaknal Püha Franciscuse vitraaž, mille autor on Renee Aua. Kontserdil kõlavad Henry Purcelli, Ferenc Liszti, Piret Rips-Laulu ja teiste heliloojate laule ning oreli sooloteoseid Roman Toi, Tõnis Kaumanni ja Urmas Sisaski sulest. Kontserdi tähtteos on Ferenc Liszti "Cantico del Sol di San Francesco" ehk "Assisi Püha Franciscuse "Päikeselaul"".