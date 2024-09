Tänavaküsitlus Kas Trepimägi annetajate toel korda teha on hea mõte?

Linnapea selgitas oma arvamusloos, et kapitaalne ja samas kulukas lahendus on trepi täielikult uueks ehitamine, vahetades välja kogu teraskonstruktsiooni ja ka puitosa. Sellise töö puhul tuleb arvestada vähemalt 200 000-eurose väljaminekuga.

Nagu Konovalov ütles, ei ole Trepimäe taastamine puhtalt linnaeelarvest praegu paraku võimalik. "See aga ei tähenda, et meil pole võimalust seda juba tuleval aastal uueks ehitada. Kui otsustame kogukonnana, et tahame Trepimäe taastamise kohe käsile võtta, on meil võimalik seda ka ühiselt rahastada."