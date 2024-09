ANDO KIVIBERG Nendest (ühistranspordikeskustest) ei tea me (küll) midagi

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on algatanud mahuka ja kindlasti tänuväärse reformi, mille eesmärk on muuta Eesti ühistranspordisüsteem ladusavalt toimivaks ning meelitada meie inimesed senisest oluliselt enam busse ja ronge kasutama ja vähem autoga sõitma. See eesmärk on kahtlemata õige ja usutavasti ka saavutatav, kui tehakse õigeid asju õiges järjekorras. Olles teemaga pisut lähemalt tutvunud, on mul tuline kahtlus, et see ei pruugi nii olla.