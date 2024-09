Mulgid tõstsid volikogu juhi hüvitist 50 protsendi võrra

Volikogu esimees Ilisson ise selgitas, et senise 1000 euro suuruse hüvitise tõstmine 1500 euroni tuli suuresti teiste omavalitsuste eeskuju arvestades. Et volikogu juhi töökoormus suureneb, vaadati, milline on hüvitise suurus teistel. Ilissoni sõnul on see enamasti 50 protsenti vallavanema palgast. Mulgi vallas on see nüüd napilt alla 40 protsendi.