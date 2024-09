TRIIN LOIDE Kui võtaks tegijaid kuulda?

Toimetuse aknast võib näha ka, kuidas seda ristmikku läbivad suuremat sorti bussid ja veokid, kes tulevad Tallinna tänava poolt. Lahendusi on leitud mitmesuguseid ja päris leidlikke. Nüüd võeti sealt nurga pealt pahura moega betoonkass küll ära, nii et on võimalik üle tänavakividest laotud nurgakese sõita, ja see teeb elu lihtsamaks. Kuigi need tänavakivid võib ilmselt looja karja arvata, sest kogu see ristmik ja parkla pudisevad niigi nõnda, et servadest võib peoga kiviklibu kokku korjata.