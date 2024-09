JUHTKIRI Infos peitub võim

Seda, et informatsioonis peitub suur jõud, on ju kogu aeg teatud. See, et lugemisoskuseta inimesi on meie ühiskonnas väga vähe, on sajanditepikkuse töö ja võitluse tulemus. See, et meie ühiskonnas on nii paljusid asju võimalik üldse vabalt lugeda, on samuti miski, mida meie esivanemad nii endastmõistetavana ei võtnud. Lugemis- ja kirjaoskuse piiramine ning kontroll kirjasõna üle on alati olnud arsenalis üks relv, millega võim on ennast põlistada püüdnud. Ka praegu, XXI sajandil peab ajakirjandus ja sealtkaudu ühiskond tervikuna silmitsi seisma riigi sooviga salastada ja peita küll kohtuistungite materjale, küll muid dokumente. Jõudumööda ajakirjandus selle vastu võitleb ning peidetu nähtavale toomine ja seal hoidmine on kahtlemata tema üks rolle.