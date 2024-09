Laupäeval tuleb taas ümber Võhma linna jooks

Jooksu kutsus omal ajal ellu maadleja ja maadlustreenerina tuntust kogunud Peeter Püvi. Enno Rohelpuu on korraldamisega tegelnud viimasel 15 aastal, paljudel kordadel on ta olnud ka ise osavõtja. Nüüd organiseerib ta seda jooksu Mart Vingissare ja Viljo Prantsusega.

Rohelpuu rääkis, et loomulikult on palju osalejaid Võhmast, aga tullakse ka mujalt Eestist. "Vihm jooksu ei takistaks, see oleks osalejatele pidupäev. Kui jooksja läheb paremat aega saama, siis tema vaenlased on hoopis soe ja päike. Korraldajatel on tuulega muidugi keerulisem," lausus ta.