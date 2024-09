Turismirahvas valis Iglupargi aasta turismitooteks

Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus tegutsevast Iglupargist on selle juhataja Taavi Nõmmistu sõnul saanud välisturistile põhjus Eestisse reisida ja kohalikule inimesele koht, kus mõnusalt vaba aega veeta. "Meid külastab igal nädalal mõni välismaa ajakirjanik, meie juures on filmitud ja pildistatud suur hulk reklaame ja telesaateid. Atraktiivne keskkond toob meile ka ürituste korraldajad. Ja kuna kaasame oma teenusesse Eesti tooteid, oleme kasulikud ka teistele Eesti ettevõtetele," rääkis ta.

Asutaja Priit Kallase sõnul on Iglupark hea näide, kuidas võtta lihtne maatükk industriaalses keskkonnas ja väärindada see millekski täiesti uueks. Teenuseid pakub Iglupark iga ilmaga, mistõttu on turistidel põhjust sinna minna madalhooajalgi.