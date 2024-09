Umbusaldustelaine põhjustas Mulgi vallas Isamaa ja Keskerakonna seitse aastat kestnud koostöö purunemine ning see algas volikogus sellest, et opositsiooni surutud saadikud püüdsid ametist tagandada abivallavanemat Dmitri Oravat.

Keskerakondlane Peeter Rahnel koos teiste umbusaldajatega võttis Orava tagandamisel teemaks 2021. aastal Karksi-Nuias olnud Lõuna tänava ringristmiku ehituse, mis aasta hiljem pälvis vallavolikogu revisjonikomisjoni kriitika ning kahtluse, et tegemist võis olla lausa väärteoga. Nimelt kahtlustas toonane opositsioon, et abivallavanema eestvõttel tükeldati üks töö väikesteks osadeks, et vältida riigihanke konkursi korraldamist.