Viljandimaa parim rattur lõpetab elu parimat hooaega

Viimase võidu sai Vaidem läinud laupäeval Haanja 100 maratonil. See 100 kilomeetrit pikk sõit on ka tema absoluutne lemmik, sest sobib tema sõitjatüübile kõige paremini. "Pikk ja vastupidavust nõudev," iseloomustas ta seda. "Lühikesed sutsakad mulle nii hästi ei sobi." Lühikeste sutsakate all peab Vaidem silmas umbes 50-kilomeetrisi sõite, nagu on enamik Eesti maratone.