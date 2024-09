Kes oskab õigel hetkel reeglitest loobuda?

"Suur strateeg oli enamat kui strateeg. Strateegi piiravad alati tema strateegia raamid. Suur strateeg loobus kõigist raamidest. Strateegia on kõigest tema mängu tähtsusetu osa. Suur strateeg on suur just seepärast, et mõistis, et võidab mitte see, kes kõigi reeglite järgi mängida oskab; võidab hoopis see, kes oskab õigel hetkel kõigist reeglitest loobuda, suruda mängule peale omad reeglid, mida vastane ei tunne, ja kui tarvis, loobuda neistki. Kes ütles, et oma malendid on vähem ohtlikud kui vastase omad? Tühi jutt, oma vigurid on palju ohtlikumad kui vastase omad. Kes ütles, et kuningat tuleb kaitsta ja ta tule alt ära toimetada? Lora, pole olemas selliseid kuningaid, keda ei saaks vajadusel mõne ratsu või isegi etturiga asendada. Kes ütles, et viimasele reale jõudnud ettur muutub viguriks? Mõttetus – mõnikord on palju kasulikum jätta ta etturiks – las seisab teistele etturitele õpetuseks kuristiku serval ..."