U20 neiud selgitavad Viljandis Eesti karikavõitja

Medalite eest hakkavad heitlema Rakvere Spordikool, Viljandi Spordikool/VilVol, Selver Tallinn Spordikool I, Tallinna Spordiselts Kalev I, Bigbank Tartu I ja Rae Spordikool. Kolm päeva kestval turniiril saavad osalejad võitu püüda viies kohtumises: reedel ja laupäeval on kõigil võistkondadel kaks mängu ning pühapäeval üks. Kokku on turniiri jooksul 15 vastasseisu. Reedel ja pühapäeval mängitakse Viljandi spordihoones, laupäevased mängud on Kesklinna kooli võimlas.