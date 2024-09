Kaks Eesti meistriliiga meeskonda proovivad hooaja eel vormi Suure-Jaanis

Selle selgituseks, miks Pärnu ja Võru klubi Viljandimaal kokku saavad, lausus Viljandi võrkpallitreener Tauno Lipp: «Võru klubi treenib ja möllab Tartus igapäevaselt, Pärnu on Pärnus. Pärnu ja Tartu vahel on Viljandi. Neil tekkis siis see mõte, et ei pea üks ühele ja teine teisele poole sõitma.»