Iseteeninduse võidukäik suunab kassapidajad riiulite vahele

Nagu ütles Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido, on nutikassad end tõestanud kiire ja efektiivse lahendusena. Tema sõnul on ajaline võit eriti märgatav puldiga kassa puhul, sest ostud saab riiulilt otse kotti laduda ega pea läbima liini ostukorvist kassaletile ja sealt kotti. Puldita nutikassa aitab Miido kinnitusel aega kokku hoida, kui on paar toodet skannida.