Viljandi linnalt saab küsida huvihariduseks toetust

Abilinnapea Are Tintsi sõnul läheb huvihariduse riiklik rahastus sedasi õigesse kohta. "Kasutame lisaraha sihipäraselt ligipääsetavuse ja mitmekesisuse suurendamiseks," rääkis ta. "Viljandi linnas on kõrgel tasemel huvist lähtuva õppe keskkond, kus saame parandada seda, kui hästi kättesaadav on huvitegevus kõikidele noortele. Loodus- ja täppisteaduste valdkonda kuuluvaid tegevusi on vähe peaaegu terves Eestis. Selle suuna areng on meie noorte konkurentsieelise turgutamiseks tulevikus äärmiselt vajalik."