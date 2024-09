TEATER Suurepärased näitlejatööd Jaak Alliku lavastuses

Kuigi selle loo probleemid on seotud põhiliselt sõpruse ja armastuse vahekordadega, muudab just nende kahe näitleja Katrin Pärna ja Helgur Rosentali nüansirikas mäng lavastuse psühholoogiliselt nauditavaks. Just väikeses saalis. Elva saal on ülimalt väike, mahutades 50 inimese ringis. Meil Ugalas mängitakse seda samuti väikeses saalis, kus näitlejad on vaatajale peaaegu käeulatuses.

Loodan, et mitte ainult mina, vaid ka paljud teised teatrit armastavad inimesed on varemgi nautinud Katrin Pärna näitlejatöid. Olen mõelnud, mis teeb tema mängu sedavõrd köitvaks? Heade näitlejate puhul on see alati suur saladus. On see hääl? Kindlasti. Kuid mitte ainult hääle tämber ei muuda näitlejat meie jaoks karismaatiliseks, tema mängu kaasatõmbavaks. Mõelgem kas või sellistele oma aja korüfeedele nagu Ita Ever, Jüri Järvet või praeguses kontekstis loogiliselt Eino Baskin. Niisugune näitlejafluidum paneb mindki kaasa elama sisuliselt lihtsakoelisele "Õnne"-sarjale.