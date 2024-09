Vaimse tervise kohvik kutsub laupäeval vestlema

Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud on kohvikus kella 14-ni selleks, et tuge pakkuda.

Vabatahtliku tunneb ära valge T-särgi järgi, millel on kiri "Olen olemas", ning ta on kohal, et eelkõige pakkuda end toetavaks kuulajaks või anda oma vaikiva kohaloluga märku, et meie ümber on alati inimesi, kes on valmis olemas olema.