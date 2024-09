JUHTKIRI Teha kallis, tegematajätmine kallim veel

Üks asi on euroliidu nõuded ja soovid, mis võivad, aga ei pruugi alati tingimata reaalsusega ühte jalga käia. Teine asi on praktiline vajadus.

Renoveerimine ei ole üksnes rohepöörde ja euroliidu nõuete truualamlik järgimine, vaid tõepoolest vajalik tegevus ning praegu on võimalik seda Euroopa Liidu abiga teha oluliselt odavamalt kui muidu. Renoveerimata on selge oht, et midagi kukub kokku või laguneb nii ära, et keeruline on kuidagi edasi elada.