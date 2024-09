EKRE saadikurühm Viljandi volikogus suri paariks tunniks ja ärkas siis ellu

Kaido Kivisild, kes pole kunagi ühtegi erakonda kuulunud, tunnistas ka ise, et eks see situatsioon pisut halenaljakas tundu, aga kolmapäevase kiire arupidamise järel oli ta jõudnud arusaamale, et volikogu saadikurühma pole mõtet õhku lasta, ehkki ühtegi EKRE liiget selles enam pole.

Kui teisipäeval esitas ta volikogu esimehele avalduse, et astub EKRE fraktsioonist välja, siis kolmapäeval saatis ta kirja, et võtab avalduse tagasi. Volikogu juhi Helmen Küti sõnul on see kõik võimalik ja poliitiku enda otsustada.