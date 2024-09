Mulgimaa arenduskoja juhina asub tööle Linnahooldusest lahkunud Koidu Ilisson

Koidu Ilissonil oli teisipäeval viimane tööpäev Viljandi Linnahoolduse juhatajana. Üks päev on tal puhkuseks ning esimene tööpäev uuel, Mulgimaa arenduskoja juhi ametipostil on neljapäeval. Kiiresti juhte vahetanud asutuses loodetakse, et tema tulekuga saabub sinna stabiilsus.