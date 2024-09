JOHAN-KRISTJAN KONOVALOV Taastagem Trepimäe trepp ühisel jõul

Viljandis jalutajad ja Sakala lugejad on hästi kursis tõsiasjaga, et üks meie linna maamärke on ajahambale ja ilmastikule alla vandumas. Jutt käib Trepimäest, mille lagunemine on kõigile näha pehkinud käsipuust ja mille nähtamatu osa ehk treppi kandev teraskonstruktsioon on samuti kasutusaja lõppu jõudmas.