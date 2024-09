Üllata õpetajat! Kesklinna kooli vilistlased korraldavad pedagoogidele tänukontserdi

Nagu rääkis vilistlaskogu esimees Madis Timpson, korraldab vilistlaskogu sellise kontserdi esimest korda ning põhiliselt sooviga pakkuda Viljandi õpetajatele üks ilus elamus. Kaudsem eesmärk on Kesklinna kooli vilistlasliikumise tegevuskulude katmiseks raha koguda. Vilistlaskogu on tema sõnul viimastel aastatel hoo sisse saanud ja pannud rõhku õpetajate tänamisele. Juba paar aastat on korraldatud neile tänuõhtusööke ning antud korra aastas ühele õpetajale 1500 eurot stipendiumi.