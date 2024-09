Marcelo Rech Meie kõige väärtuslikum vara

Kõik need küsimused on seotud ühe meie ajastu kõige hinnalisema vara – ajaga. Tehnoloogia võib piiramatult areneda kas siis tehisintellekti, 5G-võrkude, 8K monitoride või interneti 1000 Mb/ps kiirusega, kuid kõik põrkab vastu lihtsat ja kõigutamatut elu tõsiasja: päevas leiduvat 24 tundi ei anna kuidagi venitada, vähemalt mitte viisil, mis poleks tervist kahjustav. Niisiis on loogiline, et see kõige väärtuslikum vara kulutatakse millelegi, millel on mõtet ning mis muudab elu ja ühiskonda tervikuna positiivselt.