JUHTKIRI Kogemata läks Viljandil hästi

Üks asi, mida linnavalitsus kahe viimase hankega, millest üks küll surnuks vaidlustati, teada sai, oli see, et tänavahooldusest on saanud töö, mille tegemise nimel võib minna rebimiseks. Aastakümneid oli see olnud valdkond, kus konkurentsi ju sisuliselt polnud ning kus tihti ainus hankes osaleja määraski hinna. See eelmise aasta surnuksvaidlustatud hange oli Viljandis esimene, kus oli mingisugunegi konkurents. Sel kevadel tegi pakkumise aga lausa neli ettevõtet. Kas see oli juhuslik õnn või ongi toimunud turumuutus, mida nii hangetes osalejad kui nende korraldajad tulevikus arvestama peavad, mine tea. Aga linnal läks lõppkokkuvõttes tõesti hästi ning ta tuli sellest olukorrast rahaliselt lausa võitjana välja. Mida rohkem on hangetes osalejaid, seda parema hinna saamise lootus selle korraldajal ju on. Ja Viljandil on praegu häid hindu ja kokkuhoiukohti hädasti vaja.