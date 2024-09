Viljandimaal lasti seitse karu

Viljandimaa jahimeeste liidu juhatuse esimees Priit Vahtramäe ütles, et tänavu saadi karude küttimismaht täis aeglasemalt kui mullu, sest kolm luba läks konkreetsetele piirkondadele: Paistu, Hallistesse ja Karksisse. Nende kolme karu küttimine venis, seega läksid need load septembri algusest jagamisele kogu maakonna peale. Kolm viimast karu kütiti Kõo, Kaansoo ja Kaarli jahipiirkonnas.

Karude arvukus on Vahtramäe meelest suurem, kui oleks mõistlik. Karu on kõigesööja ja sööb ka põdravasikaid, seepärast on põtrade arvukus viis aastat järjest kahanenud. Huntide ja ilveste rohkuse tõttu on ka kitsi väheks jäänud ning jahimeestel vähem saaki, aga ühtlasi hakkavad hundid järjest rohkem koduloomi ründama. "Kui midagi ette ei võeta, siis kitsede ja põtrade arvukus väheneb veel, samuti oht koduloomadele," ütles Vahtramäe.