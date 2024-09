Järveotsale võiks kerkida kaheksa kortermaja

Linnavalitsus otsustas esmaspäevasel istungil algatada kinnistu Riia maantee 101 detailplaneeringu ning muuta krundi sihtotstarvet. Kui seni on sihtotstarve ärimaa, siis nüüd soovitakse see muuta elamu- ja ärimaaks.

2021. aasta lõpus müüs linnavalitsus Riia maantee 101 hoonestusõiguse 20 300 euro eest osaühingule Skandar. 2641-ruutmeetrisele kinnistule on detailplaneeringuga lubatud rajada üks hoone, mille maksimaalne kõrgus on 17 meetrit. Nagu selgitas linna peaarhitekt ja arhitektuuriameti juhataja Jaak Reinula, algatati detailplaneeringu muutmine seetõttu, et hoonestaja soovib ehitada sellist kortermaja, mille esimesel korrusel on ka äripinnad. "Analoogne, mis oli lubatud Riia maantee 99 krundile, kus hiljuti valmis jõusaalihoone."